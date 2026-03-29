仲のいい双子の白猫が赤ちゃんから大人になるまでの軌跡をたどる…！まるで天使のようにかわいくて息の合った２匹のほほえましい光景は31万9千回を超えて表示され、1万3千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：とっても小さかった『双子の白猫』が成長した結果…赤ちゃん時代からおとなになるまでの軌跡】 仲良しショット集 X（旧Twitter）アカウント『@amlaco_sub』に投稿されたのは、2匹の白猫（双子）が共に成