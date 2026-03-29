飼い主さんにマッサージをしてもらう猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で9200回以上再生され、「超絶癒される」「気持ちよさそう」といったコメントが寄せられました。 【動画：マッサージをしてもらった猫→耳の付け根をほぐされた結果…たまらなく可愛い反応】 マッサージが気持ちよすぎて... TikTokアカウント『甘えん坊よたまるの成長日記』では、マンチカンのよたまるちゃんの愛