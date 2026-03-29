オーストラリアで3000メートル今年の箱根駅伝で総合4位だった早稲田大に4月に入学する増子陽太（学法石川）が、快記録をマークした。28日、オーストラリアでの競技会で3000メートルに出場し、高校歴代2位の7分53秒84で10位。箱根4区区間賞の早稲田大・鈴木琉胤（るい、1年）に約3秒差で競り勝った。早稲田大入学直前に、増子が快走した。7分53秒84は佐藤圭汰が2021年にマークした7分50秒81に次ぐ、高校歴代2位。昨年末の全国高