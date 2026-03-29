「こういう相手と対戦ができたことは良かった」日本代表は29日（現地時間28日）、スコットランド代表と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。28年ぶりのワールドカップ（W杯）出場を決めたスコットランドはホームで日本から1点も挙げられず。試合後、DFジャック・ヘンドリーは、「僕たちにとって良いテストになった。日本は良いチームだった」と、コメントをしている。後半39分までスコアレスで進んでいたものの、MF伊東純也の