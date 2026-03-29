自宅から4時間かけて移動した森保一監督率いる日本代表は3月28日、スコットランド・グラスゴーのハムデンパークで同国代表と対戦し、1-0で勝利。左足首の負傷でメンバー外となった主将のMF遠藤航は現地観戦した。現在の所属のリバプールでリハビリ中の遠藤は、約4時間かけて移動。「まだちょっと痛みがあるけど、来週から走れたらと思っている」と現況を明かした。試合前にはこの日、キャプテンマークを巻いたFW前田大然から