◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日、スコットランド・グラスゴー）日本はＭＦ伊東純也が決勝点を挙げ、Ｗ杯に出場するスコットランドにアウェーで１―０で勝利した。主力選手を相次いで投入した後半に試合を決めた。元日本代表ＭＦ北澤豪氏（スポーツ報知評論家）は「固いゲームをメンバーとシステムを変えて勝ったことは大きい。Ｗ杯でも同様の展開はある」と評価した。次のイングランド戦（３１日、日本時間４