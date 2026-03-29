今年放送されたテレビ朝日系「再会」の岩本正樹役や、昨年のＴＢＳ系「ザ・ロイヤルファミリー」の野崎翔平役などに出演している人気子役・三浦綺羅（きら）が、小学校を卒業したことを報告した。２８日までに自身のインスタグラムを更新しと伝えた。「２年生から本格的に仕事を始めたので、小学校は仕事との両立の生活でした。良いことも楽しいことも嫌なことも悲しかったこともあったけど全て良い思い出です！」としみじみ。