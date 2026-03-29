Mr.Childrenの桜井和寿が、29日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：20）に出演し、ライブについて明かす。【動画】「ひとしきり泣いてきました」出演前に見てきたドラマを語る桜井和寿1992年にメジャーデビュー、楽曲数260曲以上を数えるレジェンド・Mr.Children。1990年代・2000年代・2010年代と3年代にわたりアルバムミリオンを達成し、現在大ヒット中のドラマ『リブート』主題歌「Again」も収録された最新アルバム