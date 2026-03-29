お笑いコンビ・チョコレートプラネットと俳優・森七菜が、きょう29日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】名探偵キョモンが登場！絶好調な京本大我センター扉から登場すると、SixTONESの“T”にちなんで“TTポーズ”をキメるチョコプラと森に、スタジオは大盛り上がり。楽しいことが大好きなゲスト3人と、少年探偵団を結成し、新企画の謎解きゲームで名キャラ＆