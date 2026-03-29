アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから28日で1か月となりました。こうした中、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が、一連の戦闘が始まって以降初めてイスラエルを攻撃しました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから1か月となった28日も攻撃の応酬は続いています。イスラエル軍は、イランの首都テヘランに攻撃を行ったと発表。イランの外務省は、テヘランなどの大学が攻撃を受けたとし、イランの赤新月