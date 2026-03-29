お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が29日放送される。今回は見どころ満載の名建築をリノベーションした家が登場する。【スゴイ家】「ホテルだ！」遼河はるひも声を上げた広い寝室田中と遼河が向かったのは横浜市。2001年に建築され、23年にリノベーションされたRC造2階建ての住宅だ。敷地面積は317.9平方メートル、47.