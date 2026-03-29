カボチャ農家を営む投稿主さんが紹介したワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で140万回再生を突破し、「眼福です」「羨ましすぎる」「パパの近くにいたいんだねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：カボチャ農家で働く男性→近くにいた『大型犬』が…仕事どころではない『甘えん坊すぎる光景』】 カボチャ農園のお手伝い YouTubeチャンネル「ミントの大冒険」で