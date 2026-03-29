飼い主さんのトイレに、どうしても着いていきたい大型犬の行動が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で11万5000回再生を突破し、「いつまでもトイレできないｗ」「お目々の表情が豊か」といったコメントが寄せられています。 【動画：トイレに入ったら、大型犬が『どうしても一緒にいたい』と駄々をこねて…まさかの『強引すぎる抗議』】 トイレに一緒に入りたい！ TikTokアカウント「lab_diary__」に投稿