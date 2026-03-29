3月13日に公開されてから、口コミによる評判の良さでジワジワと観客層を広げているアニメ映画『パリに咲くエトワール』。20世紀初頭のパリを舞台に、絵の勉強に励むフジコとバレエに挑む千鶴という2人の少女の交流と奮闘を描いた物語が、何かを頑張っている人たちの心を捉えて放さない。そんな映画の評判を後押しするように登場した漫画版『パリに咲くエトワール1』（講談社）は、フランス人漫画家のゼリハンがパリ