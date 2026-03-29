俳優陣内孝則（67）が28日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分）に出演。NHKのドキュメンタリー番組に出演した際の母親の発言にあぜんとしたことを振り返った。福岡・大川市の木工所の長男で、家族や住み込みの弟子など30人以上の大所帯で育ったという陣内。高校時代からロックバンド「ザ・ロッカーズ」のボーカルとして活動し、スカウトを受けてメジャーデビューした。音楽活動について、家族の反対がなかったか