レースクイーン（レースアンバサダー）の名取くるみ（29）が、28日までにインスタグラムを更新。バニーガール姿に反響が寄せられている。名取はウサギとハートのスタンプを添えて、ハイレグのバニーガール姿を公開した。この投稿に「かわいい〜」「この破壊力大好き」「素晴らしい〜」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます」「セクシーやなぁ」などのコメントが寄せられている。