俳優の峰竜太の親戚が、実はアナウンサーだった！信越放送（ＳＢＣ）アナウンス部の公式インスタグラムが２９日までに更新され、「本日のずくテレスタジオ出演の峰竜太さんが放送前に電話中。その横に、おぜっきー」と説明。峰と、同局の尾関雄哉アナウンサーの２ショットを撮影した。なんと「実はこの２人…親戚同士」だそう。「『僕の祖母と、峰さんのお母さんが姉妹。僕の父と峰さんがいとこ同士なんです』」と尾関アナの