酒に借金、女癖が悪くて家にも帰ってこない。半年間の失踪も日常茶飯事──。破天荒な父に振り回された野沢直子さん。自身が親になり「なんてことしてくれたんだ」と怒りが再燃する一方、母や愛人たちが父をいっさい悪く言わなかった不思議な光景が胸に残っています。反面教師であり、人生の指針にもなった父へ、最後は「ありがとう」と感謝できた理由を伺いました。 【写真】「破天荒すぎた」父と野沢さんの貴重な1枚とモデルの