なにわ男子の長尾謙杜（23）が28日、京都・太秦映画村の第1期リニューアル・オープニングセレモニーに参加し「太秦サポーター」に任命された。東映・吉村文雄社長から任命書を受け取り「僕でいいのか、という恐れ多い気持ちもありますが、うれしいです。若い世代から時代劇を盛り上げて、世界に発信していければ」と喜んだ。太秦に映画の撮影所が誕生して100年、映画村オープンから51年目という節目。長尾は映画「木挽町のあだ討ち