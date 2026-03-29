有田哲平（55）と山崎弘也（50）が28日、都内で開催された第2回「ウイコレFAN TOURNAMENT」に参戦し、山崎は2連覇、有田は2年連続予選敗退と明暗が分かれた。「早々に有田さんがいなくなって、絶対本編に残ろうと思っていたので、本編はリラックスできた」と山崎は勝因を分析。有田は「ヤラセだと思わないとやってられない」と苦笑いを浮かべた。山崎は「次回皆さん、私を倒してください！」と全世界に宣戦布告した。サッカー日