銀杏BOYZ峯田和伸（48）と若葉竜也（36）のダブル主演映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」公開記念舞台あいさつが28日、都内で行われた。仲野太賀（33）が、若葉が中学時代から田口トモロヲ監督（68）の03年の初監督作「アイデン＆ティティ」を愛し、大人になった今も自室にポスターまで貼るいちずな思いで今回、念願の主演を見事に演じ切ったとたたえ、涙。同作で俳優＆主演デビューした峯田、吉岡里帆（33）も相