山時聡真（20）と菅野美穂（48）が28日、ダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開記念舞台あいさつを都内で行った。作品の旅立ちを祝い、菅野が山時に卒業証書を授与。「あなたは10代最後のすべてを本作に注ぎ、20歳という人生の節目で作品を無事送り出しました。その歩みを卒業としてここに賞します」と涙ぐんで読み上げると、山時の頭をなで回し「えらいねー、頑張ったねー、よしよし、えらいえらい」と盛大にねぎらった