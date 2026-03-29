1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！金融のプロは何を根拠にアドバイスしてくるワケ？「一生、資産運用なんて考えなくても普通に幸せに暮らすことができる、そんな人生が