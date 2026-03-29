現役看護師グラビアアイドル桃里れあ（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な水着やランジェリーショットを投稿した。「＃ヤングアニマル巻末撮り下ろしグラビア掲載中ですハート昨年のグラビアが好評だったようで、爆速でおかわりいただきました」と報告。光沢のある紫色のビキニ水着にバストが収まりきれていない限界ギリギリショットを公開し「えちえちすぎる……ハート笑テカテカビキニでカッコいいショットも