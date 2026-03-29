中国では春先に訪れる清明節という節句とその前後に墓参りをする風習があります。2026年の清明節は4月5日です。北京市は3月28日の日曜日、清明節の墓参りの今年最初のピークを迎えました。北京市民政部門は事前に、この日に墓参りのために市内の墓地を訪れる市民は5万人を超すとの予想を発表していました。北京市内の各公営墓地は清明節の前後の期間中、多様な人々に利便性をもたらして役に立てられるサービスを提供します。八宝山