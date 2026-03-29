森保一監督率いる日本代表は現地３月28日、グラスゴーでスコットランド代表と対戦。１−０で勝利した。この一戦でA代表に初招集された塩貝健人が早速デビューを飾る。日本は０−０で迎えた77分に３枚替えを実施。鎌田大地は田中碧、橋岡大樹が瀬古歩夢と交代してピッチに入ったなか、塩貝は藤田譲瑠チマに代わって投入された。 そして21歳FWは、決勝弾に絡む活躍を見せる。０−０で迎えた84分、ボックス内で鈴木淳