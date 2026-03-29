お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」さんが一日警察署長として自転車の安全運転を訴えました。東京・狛江市で行われた「交通安全教室」ではよしこさんとまひるさんが一日警察署長として登壇しました。4月から自転車による交通違反への取り締まりが始まることを受け警視庁は「自転車でも人は亡くなる」として注意を呼びかけました。