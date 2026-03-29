◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク6-4日本ハム(28日、みずほPayPayドーム)走者一掃のタイムリーツーベースを放ち、チームの連勝に貢献したソフトバンクの近藤健介選手が本拠地のファンに喜びの声を届けました。この日「2番・ライト」で出場した近藤選手は2点ビハインドの5回、2アウト満塁で打席がまわると日本ハム先発・達孝太投手のストレートを逃さず捉え、打球は外野の間を抜け塁上の走者を一掃する鮮やかな一打で試合をひっく