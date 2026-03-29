俳優の窪塚洋介が公開した親子ショットに、絶賛の声が寄せられている。窪塚は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「またまた愛流と親子共演」と記し、長男でモデル・俳優の窪塚愛流（あいる、２２）との親子共演を伝えた。今年、度々の親子共演を見せている２人。ネット上では「遺伝子が最強」「スタイルばぐりすぎてて」「激熱すぎる」などと話題になっていた。この投稿では、白を基調としたスタイリッシュなコーデ