◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。第４打席は相手マウンドが３番手の右腕・アルバラドで、３点を追う７回、２死一、二塁の好機。初球が体に近いところに抜けてきたため、本拠は大ブーイングに包まれた。その