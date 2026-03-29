夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆりが、夫婦ショットを公開した。さゆりは２８日に自身のインスタグラムを更新。「今日結婚３０周年真珠婚迎える事ができましたぁ〜」と書き始め、結婚式の際の写真や昔の夫婦写真を多数アップ。「３０年前の今日借金がいっぱいで結婚式なんて出来ると思ってなかった私達に吉本と日航ホテルがコラボして『結婚でんねん』というの始めるからモデルケースで式するか？って言っ