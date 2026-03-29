事件や事故で家族を亡くした遺族らがプロのバスケットボールの試合に招待されました。警視庁の犯罪被害者支援の一環でBリーグの試合に招待された遺族らは、試合を観戦し、得点が入ると選手らに拍手を送りました。試合を観戦した遺族の1人は、「楽しむことができた。今後も参加したい」と話していました。