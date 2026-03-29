東京・お台場の新しいランドマークとなる噴水「東京アクアシンフォニー」の上演が始まりました。古長桃花記者：お台場の海にものすごい高さの噴水が上がっています。レインボーブリッジを越える勢いです。「東京アクアシンフォニー」は、ソメイヨシノをモチーフとした高さ150メートル、横幅250メートルの世界最大級の噴水です。小池都知事：東京アクアシンフォニーから新たな人の流れがエリア全体に広がり、昼も夜も楽しめる街にな