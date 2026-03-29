イエメンの親イラン武装組織フーシ派は28日、イスラエルに向けてミサイルを発射したと発表し、戦争への参加を表明しました。中東情勢はさらに緊迫しています。イランで戦闘が始まってから1カ月となる28日、フーシ派が初めてイスラエルへのミサイル攻撃を行いました。イスラエル側が迎撃したため死傷者はいませんでしたが、フーシ派は声明で参戦を正式に表明し、イランなどへの「侵略」が止まるまで攻撃を続けると強調しました。フ