マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月29日開催地：アメリカ マイアミ, フロリダコート：ハード（屋外）結果：[アリーナ サバレンカ] 2 - 1 [ココ ガウフ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第12日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子シングルス決勝で、第1シードのアリーナ サバレンカと第4シードのココ ガウフが対戦し