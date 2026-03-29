2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。放送開始まであと2週間となった本日、主演の志尊淳をはじめ、仁村紗和、京本大我、長濱ねるのメインキャストによるキービジュアルを解禁！一見ピュアなラブストーリーにふさわしい、さわやかな色合いのビジュアルに見えるが、濃緑の木々の葉までも舞い散らせる強い風が、キム・ミンソク／青木照（志尊淳）が直