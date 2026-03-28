マッシュスタイルラボによる「スナイデル（SNIDEL）」が、フランス発のインソールブランド「シダス（SIDAS）」とのコラボレーションにより、初のリカバリーサンダルを発売する。現在スナイデル公式オンラインストアおよびUSAGI ONLINE、MASH STOREアプリでWEB先行販売を実施しており、4月8日から全国のスナイデル店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】サンダルのベースには、一般医療機器として登録されている「リコラ（ReCoLA