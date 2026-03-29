篠原涼子主演 日本テレビ系日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日3月29日（日）よる11時より最終回を放送する。3月22日（日）に放送した第9話では、日下怜治（ジェシー）を塀の外に逃がす冬木こずえ（篠原涼子）の脱獄計画が実行に移されるも、佐伯雄介（藤木直人）が拳銃を構え立ちはだかった。意を決したこずえは、銃口を怜治に向ける佐伯に向かって両手を広げ