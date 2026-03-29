◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）今季初勝利を挙げた阪神の藤川球児監督が、試合後インタビューに応じ、完封勝利を挙げた郄橋遥人投手を絶賛しました。試合は先発した郄橋投手が3安打完封で阪神が勝利。藤川監督は「郄橋と伏見がよく頑張ってくれた」と完封勝利の立役者であるバッテリーを称賛しました。特に5年ぶりの完封勝利を挙げた郄橋投手については、「いつも新しい気持ちでやってくれ