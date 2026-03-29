【イスラマバード共同】パキスタンのダール外相は28日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について、パキスタン船籍の船舶20隻の通航を認めたとX（旧ツイッター）で明らかにした。1日あたり2隻が通航する見通し。「平和の兆しだ。地域の安定実現に寄与する」と歓迎した。パキスタン外務省は29日、ダール氏とイランのアラグチ外相が電話会談したと発表。米イスラエルとイランの戦闘終結の重要性を強調し