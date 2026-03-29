俳優三田村邦彦（72）が28日夜、Xを更新。「戦争反対」の声を上げることに対し、批判的な声が一部から出ることなどについて、私見をつづった。三田村は、俳優松尾貴史が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」に出演し、戦争反対や「戦争がなくなりますように」などと投稿した人達に対し、SNSなどで批判が相次ぐような事態が起きている件について「戦争反対、っていうのは当たり前です。平和を維持するっていうのが全人類