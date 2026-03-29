大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが29日までに自身のInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」過去の水着ショットも（9枚）普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。今回は「ぴんくこーでふわふわでめっちゃかわいい」とつづ