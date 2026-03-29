篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終話が今夜放送。こずえ（篠原）と怜治（ジェシー）が警察の目をかいくぐって国外逃亡を図る。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』最終話怜治（ジェシー）と一緒に生きることを決めたこずえ（篠原涼子）本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ