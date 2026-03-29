「家計は任せろ」と言った夫を信じた数か月後、目にしたクレカ明細に思わず絶句！ 悪気のない一言が火種となり、大喧嘩に発展した夫婦。“任せる”ということの本当の意味とは──。今回は筆者の友人から聞いた、夫婦のヒヤリとするエピソードをご紹介します。 夫に家計管理を任せた これは、結婚とともに同棲をスタートさせた私たちが初めて夫婦となってから大喧嘩したときのお話です。 同棲を機に家計管理につ