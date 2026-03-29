美ぼうの芥川賞作家が、ミニスカ私服を見せた。２９日までに自身のインスタグラムを更新し「春の夜、ＳＩＹの刊行のお祝い。ミニスカにはフラット推奨」と投稿したのは、２００８年に「乳と卵」で第１３８回芥川賞を受賞した作家の川上未映子さん（４９）。和食店の前で記念撮影した。裾がスカラップになった台形のミニスカートに、ハイソックスを合わせたガーリーコーデ。生足の“絶対領域”を見せた。フォロワーは「大人の