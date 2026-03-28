年末の洗車シーズンがひと段落しても、冬の間はボディの保護やツヤ出しを意識するユーザーが多い。とくに1月は、寒さで洗車の回数が減りやすいからこそ、一度の施工で見た目の満足感を得やすいワックスが選ばれやすい時期でもある。 今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。オートバックスとイエロ