今日29日(日)も九州から東北の広い範囲で花粉が大量に飛散し、「極めて多い」や「非常に多い」ランクとなっています。見ごろを迎えたお花見を予定されている方も多いと思いますが、花粉対策は万全にしてお過ごしください。スギ、ヒノキ花粉どちらも大量飛散今日29日(日)は、日本列島は移動性の高気圧に覆われて、九州から北海道の広い範囲で晴れるでしょう。暖かい空気に覆われ、気温も上昇し、多くの地域でゴールデンウイークのこ