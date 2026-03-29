スコットランドのクラーク監督「正直負けるべき試合ではなかった」日本代表は3月29日（現地時間28日）、スコットランド代表と国際親善試合を行い、1−0で勝利した。試合後、敗れたスコットランドを率いるスティーブ・クラーク監督は「今日の試合から多くのことを学ぶことができた。改善できる点もいくつかある」と、試合を振り返っている。試合は終盤まで0−0と拮抗した展開となっていたが、途中出場したMF伊東純也が後半39分