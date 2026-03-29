〈阿片が入った毒薬「天祥丸」を武市は以蔵の【ある好物】に混ぜて差し入れる。それは2人の思い出の食べ物でもあり…。〉から続く ＜第163話です。162話はこちら＞【あわせて読む】“竜馬”の伝説はフィクションかノンフィクションか？司馬遼太郎の名作に鈴ノ木ユウが挑む！【連載1話目】坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」は隔週で更新予定です（1話目はこちら）。単行本1巻〜15巻が