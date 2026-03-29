【エルサレム共同】AP通信は28日、レバノン南部でイスラエル軍の攻撃により救急隊員9人が死亡したと報じた。イスラエル軍は親イラン民兵組織ヒズボラ掃討を掲げ、レバノン南部で侵攻を拡大している。世界保健機関（WHO）は、イスラエル軍とヒズボラの交戦が再開した2日以降の医療従事者の死者が51人になったと表明。医療従事者への攻撃は国際人道法違反だと非難した。WHOのテドロス事務局長は、28日に死傷した救急隊員はレバノ